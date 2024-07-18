Американец выловил древнюю щуку-рекордсменку весом 7,2 кг и установил новый рекорд

Житель Нью-Йорка побил рекорд, поймав древнюю щуку

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Житель США установил новый рекорд штата Нью-Йорк, поймав длиннорылого панцирника, сообщает Fox News.

Фото: Openverse by spoilt.exile, CC BY-SA 2.0

Чак Циммерман выловил древнюю щуку весом 7,2 килограмма, что на полкилограмма больше предыдущего рекорда, установленного в 2018 году. Временный комиссар местного Департамента охраны окружающей среды поздравил Циммермана и призвал жителей штата активнее заниматься рыбалкой.

Длиннорылый панцирник, также известный как длинноносая панцирная щука, является одним из самых древних видов рыб. Этот вид появился в меловой период, около 66-145 миллионов лет назад. Длиннорылые панцирники обитают в водоемах Северной Америки, могут достигать почти двухметровой длины и весить более 20 килограммов.