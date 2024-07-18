Ветеринар объяснила, почему собаки с короткими мордами страдают в жару

Ветеринар пояснила, какие собаки тяжело переносят жару

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар О. Аверина в интервью РИАМО пояснила, что собаки брахицефальных пород тяжело переносят жару.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

По ее словам, к таким породам относятся боксеры, пекинесы, ши-тцу, бульдоги, бостон-терьеры, китайские мопсы и мастифы. У этих собак повышен риск перегрева, так как между слизистыми оболочками носа и окружающей средой не происходит полноценного теплообмена.

Кроме того, как отметила кинолог, у таких собак может развиться брахицефалический синдром, что приводит к сужению ноздрей, удлинению мягкого неба и другим патологиям.

Ветеринар также подчеркнула, что собака сбрасывает излишки тепла, дыша с открытым ртом, а употребление холодной воды также помогает в этом.