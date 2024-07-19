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Почему нельзя кормить кошку сразу после пробуждения: важные причины пересмотреть утренний ритуал

4 причины, почему не стоит кормить кошку сразу после подъёма с постели

2:11
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек по утрам сразу бегут наполнять миску питомца. Действительно, если кошка тянет к вам лапки и мяукает, хочется как можно быстрее ее накормить. Но специалисты рекомендуют воздержаться от этого и подождать некоторое время. Почему не стоит кормить кошку сразу после подъёма с постели? 

4 причины, почему не стоит кормить кошку сразу после подъёма с постели
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Причины, по которым не рекомендуется утренняя кормежка

1. Провоцирование вредной привычки. Если кошка понимает, что достаточно просто позвать вас, чтобы получить еду, она будет использовать этот приём всё чаще. Таким образом вы рискуете воспитать навязчивое и нежелательное поведение.

2. Нарушение режима питания. Кошки, как и многие другие животные, должны получать корм в определённые часы. Если вы будете сдаваться на уговоры питомца и кормить его по первому требованию, это может привести к расстройству пищеварения.

3. Риск ожирения. Постоянная доступность еды повышает вероятность того, что кошка будет переедать. Это чревато набором лишнего веса, который негативно скажется на её здоровье.

4. Стресс для животного. Резкое пробуждение и срочная кормёжка могут стать стрессовой ситуацией для питомца. Лучше дать ему немного времени на приспособление к новому дню.

Как правильно кормить кошку утром

Идеальный вариант - выждать 30-45 минут после вашего пробуждения, прежде чем наполнять миску. Это позволит питомцу проснуться спокойно, а вам - привести мысли в порядок.

Также специалисты советуют:

  • кормить кошку в одно и то же время каждый день, чтобы сформировать у неё чёткий режим;
  • давать еду небольшими порциями, чтобы животное не переедало;
  • использовать интерактивные кормушки, которые заставляют кошку поработать, чтобы достать корм.

Помните, что для кошки важно чувствовать себя защищённой и комфортной. Позволив питомцу спокойно просыпаться, вы поможете ему избежать стресса и поддержите нормальное пищевое поведение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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