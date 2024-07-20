Изнывают ли кошки от жары: разбираемся, как пушистые красавцы переносят летний зной

Жара может быть настоящим испытанием для наших пушистых питомцев. Кошки, в отличие от собак, не потеют, поэтому им труднее переносить высокие температуры. Но это не значит, что они беззащитны перед летним зноем. Давайте разберёмся, как кошки справляются с жарой и как помочь им в это время года.
Кошки, как и большинство млекопитающих, являются теплокровными животными. Но в отличие от людей и собак, они не способны к испарению пота с поверхности тела, поскольку практически лишены потовых желез.
Основные способы, которыми кошки регулируют температуру тела в жару:
Хотя кошки неплохо справляются с жарой, иногда они все же могут страдать от теплового стресса. На это указывают следующие симптомы:
Если вы заметили у кошки признаки перегрева, немедленно переместите её в прохладное место, намочите лапки и живот прохладной водой. При необходимости обратитесь к ветеринару.
Чтобы уберечь кошку от теплового стресса, постарайтесь создать для нее максимально комфортные условия:
Помните, что в жару кошки беззащитны и больше всего нуждаются в вашем внимании. Позаботьтесь о комфорте своего питомца, и тогда он с легкостью перенесет даже самое знойное лето.
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