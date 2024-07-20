Изнывают ли кошки от жары: разбираемся, как пушистые красавцы переносят летний зной

Эффективные способы помочь кошке комфортно пережить летний зной

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Жара может быть настоящим испытанием для наших пушистых питомцев. Кошки, в отличие от собак, не потеют, поэтому им труднее переносить высокие температуры. Но это не значит, что они беззащитны перед летним зноем. Давайте разберёмся, как кошки справляются с жарой и как помочь им в это время года.

Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat, CC BY-SA 4.0

Особенности терморегуляции кошек

Кошки, как и большинство млекопитающих, являются теплокровными животными. Но в отличие от людей и собак, они не способны к испарению пота с поверхности тела, поскольку практически лишены потовых желез.

Основные способы, которыми кошки регулируют температуру тела в жару:

учащённое дыхание. Кошки начинают сильнее и чаще дышать, чтобы охладить организм;

вылизывание шерсти. Влажная шерсть помогает отвести тепло;

поиск прохладных мест. Питомцы стараются находить затенённые уголки, плитку или бетон, которые лучше проводят тепло;

меньшая двигательная активность. Кошки становятся менее активными, чтобы снизить теплоотдачу.

Признаки перегрева у кошек

Хотя кошки неплохо справляются с жарой, иногда они все же могут страдать от теплового стресса. На это указывают следующие симптомы:

учащённое дыхание;

вялость и сонливость;

слюнотечение;

рвота;

повышение температуры тела.

Если вы заметили у кошки признаки перегрева, немедленно переместите её в прохладное место, намочите лапки и живот прохладной водой. При необходимости обратитесь к ветеринару.

Как помочь кошке пережить жару

Чтобы уберечь кошку от теплового стресса, постарайтесь создать для нее максимально комфортные условия:

обеспечьте доступ к прохладным местам — плиткам, бетону, немного оттененным уголкам;

держите дом в прохладе — используйте кондиционер, вентиляторы, затеняйте окна;

давайте питомцу больше воды и избегайте кормления в самые жаркие часы;

подстригите шерсть, если она очень густая, чтобы облегчить теплоотдачу;

не оставляйте кошку в закрытых помещениях без вентиляции.

Помните, что в жару кошки беззащитны и больше всего нуждаются в вашем внимании. Позаботьтесь о комфорте своего питомца, и тогда он с легкостью перенесет даже самое знойное лето.