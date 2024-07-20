Разгадываем секреты: почему кошки предпочитают спать с определёнными людьми

Что говорит выбор питомца, с кем ему делить постель?

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сон — важная часть жизни не только людей, но и наших любимых кошек. Но как пушистые красавцы определяют, с кем им засыпать? Разберёмся в этой загадочной кошачьей привычке.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс, CC BY 2.0

Запах — главный критерий

Основной способ, которым кошки определяют, с кем им лучше спать, — это обоняние. Ваш питомец прекрасно различает запахи и отдает предпочтение тем людям, чей аромат ему наиболее приятен и знаком. Чаще всего это хозяева, которые проводят с кошкой больше всего времени.

Ощущение безопасности

Кошки — территориальные животные, поэтому им важно чувствовать себя в безопасности. Они выбирают для сна тех людей, которые вызывают у них ощущение защищенности и комфорта. Часто это супруг, супруга или ребенок владельца, с которыми кошка проводит много времени.

Потребность в тепле и ласке

Кошки любят тепло и ласку, поэтому нередко выбирают для сна того человека, который больше всего их балует. Это может быть глава семьи или тот, кто чаще всего играет и гладит питомца.

Привычка и доверие

Иногда выбор кошки определяется просто привычкой и уровнем доверия к конкретному человеку. Питомец может предпочесть спать с тем, с кем он чаще всего засыпает, вне зависимости от других факторов.

Стремление к лидерству

Кошки — довольно независимые животные, которые любят занимать лидирующие позиции. Поэтому иногда они выбирают для сна того, кто в семье считается главным. Так они как бы закрепляют за собой территорию и демонстрируют свой "статус".

Независимо от причин, кошачьи предпочтения в выборе спального места нужно уважать. Ведь для них это важная часть ощущения комфорта и безопасности. Если питомец выбрал вас, примите это как знак доверия и любви.