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От старого к новому корму без стресса: 5 советов, как правильно перевести кошку

Как безболезненно приучить кошку к новому питанию

2:09
Зоосфера » Кошки

Владельцам кошек рано или поздно приходится сталкиваться с необходимостью перевода питомца на новый корм. Это может быть связано с рекомендациями ветеринара, личными предпочтениями хозяев или просто желанием разнообразить рацион. Но как сделать этот переход максимально плавным и безболезненным для кошки?

Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Фото: Wikipedia by Mkill, CC BY-SA 3.0

Шаг 1. Постепенный переход

Вводить новый корм нужно постепенно, не спеша. В первые дни смешайте его с привычным питанием в небольшом соотношении, например, 25% нового и 75% старого. Постепенно увеличивайте долю новой еды, пока она не станет преобладать.

Шаг 2. Следите за реакцией

Внимательно наблюдайте за реакцией вашего питомца на новый корм. Если он отказывается его есть, не нравится запах или консистенция, придерживайтесь прежнего рациона. Резкая смена может вызвать у кошки расстройство желудка.

Шаг 3. Выбирайте правильный новый корм

При выборе нового корма обращайте внимание на его состав, качество ингредиентов и рекомендации ветеринара. Предпочтительнее выбирать премиальные или суперпремиальные корма, которые максимально сбалансированы по питательным веществам.

Шаг 4. Создайте комфортные условия

Во время смены рациона особенно важно создать для кошки спокойную, комфортную обстановку. Кормите ее в привычном месте, в тихой обстановке. Не беспокойте питомца во время приема пищи.

Шаг 5. Проявляйте терпение и настойчивость

Не ждите мгновенной реакции — приучение к новому корму может занять от 1 до 2 недель. Если питомец упорно отказывается есть новую еду, не сдавайтесь. Продолжайте постепенно вводить ее в рацион, пока он не привыкнет.

Следуя этим простым правилам, вы сможете безболезненно перевести кошку на новый корм, не навредив ее здоровью и не вызвав стресс. Главное — действовать терпеливо и последовательно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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