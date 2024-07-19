Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне продолжают лидировать в покупке недвижимости в Турции
Nature: на Луне найдена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны
Ани Лорак рассказала о своём преображении
Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях
Советы по выращиванию лимона в саду
Цены на ягоды в России значительно выросли
Игра Graft: новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes
Почему ваш кот так ненавидит, когда вы закрываете двери, и что с этим делать

Разбираемся в причинах поведения котов с закрытыми дверями

2:23
Зоосфера » Кошки

Наверняка каждый владелец кошки сталкивался с такой ситуацией: стоит только закрыть дверь, как пушистый питомец начинает яростно царапать ее, пытаясь открыть. Откуда у кошек эта необъяснимая ненависть к закрытым дверям и что стоит за этим поведением?

Разбираемся в причинах поведения котов с закрытыми дверями
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0

Жажда свободы и исследования

Основная причина такого поведения кроется в природных инстинктах котов. Будучи хищниками, они привыкли свободно перемещаться, исследовать территорию и преследовать добычу. Закрытая дверь воспринимается ими как препятствие на пути к этой свободе, которое нужно во что бы то ни стало устранить.

Охраняемая территория

Для котов каждая комната в доме — это часть их территории, которую они должны контролировать. Закрытая дверь в их глазах разделяет эту территорию на незнакомые, потенциально опасные зоны. Поэтому они стремятся открыть ее, чтобы восстановить целостность "владений".

Любопытство и страх

Немаловажную роль играет и естественное любопытство кошек. Им всегда интересно, что находится за закрытой дверью, какие новые запахи и звуки там обнаружатся. Вместе с этим они испытывают определенный страх перед неизведанным пространством, который и толкает их на активные действия.

Способ привлечь внимание

Зачастую коты используют настойчивые попытки открыть дверь как способ привлечь внимание хозяев. Они знают, что громкие звуки обычно приводят к тому, что дверь все-таки открывается. Таким образом, питомцы могут удовлетворить свои потребности и избавиться от тревожных ощущений.

Как реагировать хозяевам

Понимая природу этого поведения, хозяева могут использовать его себе на пользу. Например, можно оставлять двери приоткрытыми, когда уходите, чтобы питомец не чувствовал себя заточенным. Можно также выделять время, когда специально открываете двери, чтобы кот мог свободно перемещаться. Это поможет удовлетворить его потребности и предотвратить излишнее беспокойство.

Итак, ненависть котов к закрытым дверям объясняется вполне естественными причинами. Понимая их, владельцы домашних любимцев смогут найти лучшие способы организации пространства и взаимодействия с пушистыми детективами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях
Советы по выращиванию лимона в саду
Цены на ягоды в России значительно выросли
Игра Graft: новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes
Тренер Акулиничев посоветовал Овечкину следить за сном и питанием
Mercedes-Benz E-Class нового поколения успешно прошел краш-тесты Euro NCAP
Вот что нужно сделать за 5 минут до завершения поездки на авто
Астрономы снова хотят изменить определение планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников