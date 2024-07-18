Почему собака зевает: дело не всегда в усталости или желании спать

Ветеринары рассказали, почему собака зевает

Мало кто из владельцев собак обращает внимание на зевоту своего питомца и начинает беспокоиться. Часто люди предполагают, что их собака просто устала или хочет поспать. Однако зевота может быть более серьёзным сигналом, чем это кажется.

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Если собака широко открывает пасть и делает глубокие вдохи в течение нескольких секунд, это может быть признаком стресса или дискомфорта. Например, собака может испытывать страх или желание избежать какого-то неприятного для неё процесса.

Хотя зевота иногда может быть связана с усталостью после длительной физической активности или недостаточным сном, если ваш питомец выглядит бодрым и не усталым, зевота, вероятно, имеет эмоциональную природу.

В таких случаях важно внимательно наблюдать за поведением собаки и попытаться понять, что может вызывать её дискомфорт. Если причиной стресса является шумный прибор, например, пылесос, рекомендуется его выключить и, возможно, перенести собаку в другое помещение для её спокойствия и комфорта.