Почему собаки любят спать рядом с хозяевами: интересное наблюдение

Собаки любят спать вместе с хозяевами не меньше, чем кошки.
Некоторые собаки не только забираются на кровать, но и прокрадываются под одеяло или устраиваются на подушке.
Это объясняется несколькими причинами.
Во-первых, сон в компании хозяина даёт питомцу чувство безопасности.
Когда собака предпочитает спать в вашей постели, это проявление привязанности и доверия.
Во-вторых, пёс может идти спать к вам из-за недостатка вашего внимания в течение дня.
Например, если вы целый день на работе и вечером не уделяете время игре с питомцем.
Также причина может быть в том, что собаке по какой-то причине не нравится её собственная лежанка.
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