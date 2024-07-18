Почему собаки любят спать рядом с хозяевами: интересное наблюдение

Кинологи ответили, почему собаки любят спать рядом с хозяевами

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки любят спать вместе с хозяевами не меньше, чем кошки.

Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

Некоторые собаки не только забираются на кровать, но и прокрадываются под одеяло или устраиваются на подушке.

Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, сон в компании хозяина даёт питомцу чувство безопасности.

Когда собака предпочитает спать в вашей постели, это проявление привязанности и доверия.

Во-вторых, пёс может идти спать к вам из-за недостатка вашего внимания в течение дня.

Например, если вы целый день на работе и вечером не уделяете время игре с питомцем.

Также причина может быть в том, что собаке по какой-то причине не нравится её собственная лежанка.