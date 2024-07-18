В какое время года лучше заводить питомца: идеальный выбор

Стало известно, в какое время года лучше завести питомца

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый сезон имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать, если вы решаете завести домашнее животное.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Весна

Весна ассоциируется с пробуждением природы, и это отличное время для того, чтобы завести питомца и следить за его ростом и развитием. В тёплое время года у вас будет много возможностей для прогулок с новым членом семьи и его социализации.

Лето

Лето — сезон отпусков, когда у вас больше времени для обучения питомца и активного времяпрепровождения на свежем воздухе, например, на пляже или в парке.

Осень

Осень отлично подходит для того, чтобы завести питомца, если вы любите уютные вечера и дождливую погоду. В это время года легче привыкнуть к новому расписанию из-за начала учебного года.

Зима

Зимой, когда на улице холодно, вы можете лучше узнать друг друга, наслаждаясь теплом и уютом дома.

Таким образом, определить идеальное время года для заведения питомца нельзя — это зависит от ваших личных предпочтений и особенностей животного.