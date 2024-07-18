Как отучить собаку гнаться за велосипедистами и бегунами: простой метод

Многие собаки воспринимают быстро движущиеся объекты как мишени для "охоты". Поэтому велосипедистам и бегунам часто приходится нелегко: животное может начать их преследовать. При этом собака может игнорировать команды хозяина "Рядом!" и "Ко мне!".
Наказывать пса за такое поведение нельзя: у питомца включается охотничий инстинкт, и в этом нет его вины. Однако стоит попытаться отучить собаку от этой привычки. С помощью одной методики можно добиться того, чтобы собака перестала реагировать на бегущих людей и велосипедистов.
Суть метода заключается в том, чтобы постепенно приучить собаку к движущимся объектам и снизить её реакцию на них.
Для этого понадобится помощь друга. Пойдите в лес или парк и попросите напарника отойти на значительное расстояние и скрыться из поля зрения собаки. Затем спрятавшийся человек должен резко появиться откуда-то.
Если пёс отреагирует на человека, крикните "Ко мне!". Если собака выполнит команду, наградите её чем-то вкусным. Если нет, упражнение следует повторить. Постепенно уменьшайте расстояние между собакой и неожиданно появляющимся напарником, а также попросите друга каждый раз бегать быстрее и дольше. Затем можно использовать велосипед.
Со временем собака перестанет реагировать на бегунов и велосипедистов, и будет слушаться хозяина без вознаграждений.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.