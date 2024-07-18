Как понять, что кошка к вам привязалась: эксперты перечислили явные признаки

Эксперты назвали признаки того, что кошка к вам привязалась

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Построить доверительные и нежные отношения с кошкой может быть сложнее, чем хотелось бы: наши питомцы нередко держат дистанцию и предпочитают мирное соседство.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Однако нередко кошки искренне привязываются к своим владельцам.

Как это можно определить?

Кошка спит рядом с вами

Это может происходить не только ночью, но и в любое другое время: например, когда вы заняты своими делами, питомец мирно спит рядом.

Важно помнить, что кошки очень тщательно выбирают место для сна. Они никогда не будут отдыхать рядом с вами, если не испытывают к вам привязанности.

Кошка часто находится рядом

Эксперты отмечают, что о привязанности кошки можно говорить, если она постоянно стремится проводить время рядом с вами. Иногда может показаться, что питомец просто преследует вас. Это свидетельствует о сильных чувствах к вам.

Кошка моет владельца

Известно, что кошки очень заботятся о личной гигиене и постоянно приводят себя в порядок. Если кошка привязана к вам, она может уделять внимание и вашей гигиене.

Поэтому не удивляйтесь, если питомец начнёт вас облизывать.