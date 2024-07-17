Животные тоже нуждаются в донорской крови: в России становится всё больше желающих помочь

В России каждый шестой больной питомец нуждается в донорской крови

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно результатам опроса, проведённого ветеринарными врачами клиники Vetcity, во время лечения своего питомца каждый шестой владелец сталкивается с необходимостью переливания крови.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Оказалось, что только 16% владельцев собак и кошек знают о возможности переливания крови в ветеринарии. Четверть из них считает, что в России такая практика не применяется. Более того, половина опрошенных убеждена, что за сдачу крови питомца придётся заплатить. В итоге только 11% респондентов сами предоставляли своих животных для донорства.

Несмотря на то, что количество домашних питомцев-доноров в нашей стране пока невелико, авторы исследования отмечают увеличение числа желающих помочь нуждающимся животным.

Ранее Pravda.Ru писала, что кошки могут есть до 20 раз в день, частое питание в них заложила эволюция.