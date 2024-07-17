Как приучить кошку к новому корму, если привычный продукт больше не продаётся

Ветеринарный врач Анастасия Валеева советует с раннего возраста знакомить питомца с различными видами корма. Это поможет избежать проблем при переходе на новое питание.
Если кошка с детства ела только один вид корма, то переход на другой может быть сложным. В такой ситуации важно предлагать животному разные корма: утром один, в обед другой, на ужин третий. Это позволит кошке постепенно привыкнуть к новому рациону.
Анастасия Валеева также напоминает, что кошка не должна оставаться голодной более 48 часов. Длительное голодание может привести к нарушению жирового обмена и развитию заболеваний печени.
Если питомец съел совсем немного нового корма, это не означает, что он ему не понравился. Кошки едят часто и маленькими порциями, поэтому важно предлагать им пищу регулярно.
"Кошки могут есть до 20 раз в день, частое питание заложено в них эволюционно. Питаются часто и маленькими порциями", — резюмировала эксперт.
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