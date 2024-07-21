Полезная активность или смертельная опасность? Стало известно, стоит ли выгуливать кошку

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Можно ли выгуливать кошек?

1:12
Зоосфера » Кошки

Выгул кошек на улице — это тема, вызывающая разные мнения среди владельцев и специалистов по зоозащите. Кошки, как правило, являются охотниками и адаптированы к самостоятельной жизни на улице. Однако есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать, прежде чем решить выгуливать кошку на улице.

Можно ли выгуливать кошек?
Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Во-первых, безопасность кошки. На улице есть риски, такие как травмы от транспорта, отравления от химических веществ или попадание в ссоры с другими животными. Выгул на улице также может повлечь за собой возвращение кошки домой с болезнями или паразитами.

С другой стороны, выгул на улице может быть полезен для физической активности и умственной стимуляции кошки, особенно если она привыкла к этому с детства.

В итоге, решение о том, нужно ли выгуливать кошку на улице, зависит от множества факторов: местных условий, характера самой кошки, ее здоровья и общего образа жизни.

Важно обсудить этот вопрос с ветеринаром, чтобы принять обоснованное решение, которое будет учитывать как потребности кошки, так и заботу о ее благополучии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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