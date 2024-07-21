Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей

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Топ пород собак, которые не любят людей

1:09
Зоосфера » Собаки

В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям. 

Топ пород собак, которые не любят людей
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

Шиба-ину — это японская порода собак, известная своим независимым характером. Они обладают высоким уровнем самостоятельности и могут быть предельно осторожными в общении с незнакомыми людьми. 

Чау-чау — древняя китайская порода, известная своим уникальным внешним видом и независимым характером. Они могут быть отличными компаньонами для своих владельцев, однако часто проявляют осторожность и даже агрессию к посторонним людям.

Акита-ину — это японская порода, известная своей мощью и независимостью. Они могут быть преданными своему хозяину, но при этом проявлять осторожность и недоверие к чужакам. Акита-ину требуют строгого социализационного обучения с самого раннего возраста для того, чтобы развить доверие к окружающим.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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