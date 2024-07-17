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Можно ли целовать кошек? Аллергии, инфекции и серьезные заболевания

Почему нельзя целовать кошек: мнение специалистов

1:43
Зоосфера

Многие жители, испытывая нежность к своим кошкам, не только обнимают их, но и целуют в мордочку. Специалисты предупреждают: этого делать не следует, так как это опасно для здоровья! Почему нельзя, если питомец привит и не выходит на улицу?

Почему нельзя целовать кошек: мнение специалистов
Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Наиболее распространенное последствие тесного контакта с кошкой — аллергия на шерсть. Также можно заразиться такими неприятными заболеваниями, как стригущий лишай и гельминтоз. Даже если кошка никогда не выходит из дома, источником заражения могут быть съеденные насекомые, сырое мясо или рыба, случайно проглоченные яйца глист, принесенные на обуви.

Некоторые болезни, переносимые кошками, могут иметь серьезные последствия. Токсоплазмоз проявляется различными симптомами, такими как расстройства ЖКТ, дыхательной системы, аборты, истощение и повышенная температура тела, но общим симптомом является хориоретинит (патологическое поражение глаз). Хламидиоз часто протекает скрытно и переходит в хроническую форму. Он передается воздушно-капельным путем и вызывает ринит, конъюнктивит и бронхит.

Самое опасное заболевание — бешенство. Оно поражает нервную систему и проявляется агрессивностью, нарушением координации движений, спазмами глоточных мышц, параличом мышц конечностей, дыхательных мышц и лица. Это заболевание неизлечимо и всегда приводит к летальному исходу. Точный диагноз можно поставить только посмертно. Поэтому не целуйте своих кошек и не разрешайте делать это вашим детям.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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