Как понять, что кошка болеет: самый действенный способ

Высокая температура представляет опасность не только для людей, но и для кошек, так как она может привести к летальному исходу.
Поэтому важно знать признаки этого состояния, на которые нужно обратить внимание владельцам.
Эксперты отмечают, что первым признаком может быть общая слабость животного: кошка может лежать без движения, выглядеть апатичной и неинтересующейся окружающим.
Также кошка может потерять интерес к еде или испытывать избыточную жажду. В редких случаях возможно появление рвоты.
Другие признаки включают частое дыхание, изменения в сердечном ритме и горячие уши у животного.
При высокой температуре у кошки может неприятно пахнуть изо рта, а также возможны выделения из глаз.
Важно помнить, что пугливость и другие изменения поведения также могут указывать на проблему.
Если у кошки выявлена высокая температура (40 градусов и выше), необходима медицинская помощь. Попытки самостоятельно справиться с этим состоянием могут быть опасны, так как высокая температура часто свидетельствует о серьёзных нарушениях в организме животного.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.