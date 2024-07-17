Как понять, что кошка болеет: самый действенный способ

Стало известно, как понять, что кошка болеет

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Высокая температура представляет опасность не только для людей, но и для кошек, так как она может привести к летальному исходу.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Поэтому важно знать признаки этого состояния, на которые нужно обратить внимание владельцам.

Эксперты отмечают, что первым признаком может быть общая слабость животного: кошка может лежать без движения, выглядеть апатичной и неинтересующейся окружающим.

Также кошка может потерять интерес к еде или испытывать избыточную жажду. В редких случаях возможно появление рвоты.

Другие признаки включают частое дыхание, изменения в сердечном ритме и горячие уши у животного.

При высокой температуре у кошки может неприятно пахнуть изо рта, а также возможны выделения из глаз.

Важно помнить, что пугливость и другие изменения поведения также могут указывать на проблему.

Если у кошки выявлена высокая температура (40 градусов и выше), необходима медицинская помощь. Попытки самостоятельно справиться с этим состоянием могут быть опасны, так как высокая температура часто свидетельствует о серьёзных нарушениях в организме животного.