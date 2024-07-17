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Как приучить собаку к одежде: заставьте полюбить питомца наряжаться

Эксперты рассказали, как приучить собаку к одежде

1:35
Зоосфера » Собаки

Есть как минимум две причины, по которым вашей собаке нужна одежда: во-первых, она защищает питомца от ветра и холода, а во-вторых, в куртке или плаще песик выглядит особенно мило.

Эксперты рассказали, как приучить собаку к одежде
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Но что делать, если ваш четвероногий друг категорически отказывается примерить на себя модный наряд?

В таком случае воспользуйтесь нашими советами.

Убедитесь, что одежда удобная. Если комбинезон сдавливает тело собаки или мешает ей ходить, не ждите, что пёс с радостью будет всовывать лапы в предназначенные для них отверстия. Поэтому не стоит покупать одежду без предварительной примерки.

Начинайте приучение заранее. Чем раньше вы начнёте надевать на собаку одежду, тем легче пройдёт период адаптации. Взрослую собаку тоже можно приучить, но это потребует гораздо больше времени, терпения и усилий.

Дайте питомцу время. Начните с небольших элементов одежды, таких как галстук, бандана или футболка. Пусть собака сначала походит в обновке несколько минут. Постепенно увеличивайте это время и переходите к более крупным деталям.

Сначала дома. Не спешите выводить наряженную собаку на прогулку — дайте ей время привыкнуть к новому образу дома. Это поможет снизить уровень стресса у животного.

Запаситесь терпением. Не ждите, что все получится сразу — будьте терпеливы и повторяйте попытки снова и снова. Со временем ваша затея обязательно увенчается успехом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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