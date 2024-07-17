Подружить кошку с переноской: как это сделать без потерь

Не все кошки охотно соглашаются залезать в переноску и оставаться там столько времени, сколько нужно для их перевозки к месту назначения.
Поэтому мы решили поделиться советами, как помочь вашему питомцу привыкнуть к этому важному аксессуару.
Во-первых, чем раньше вы начнете знакомить кота с переноской, тем проще будет процесс. Если же речь идет о взрослой кошке, то на это потребуется больше времени, усилий и терпения.
Как только вы принесете переноску в дом, оставьте её открытой на полу в комнате.
Положите внутрь любимую игрушку вашего питомца. Со временем кошка поймет, что переноска безопасна, так как она пропитается запахом дома. Важно помнить: не открывайте переноску во время поездки, чтобы не подвергать питомца опасности. При необходимости лишь приоткройте дверцу, чтобы погладить кошку.
Старайтесь размещать переноску так, чтобы животное могло вас видеть. Внутрь также можно класть любимую игрушку.
Если же кошка всё равно беспокоится и отказывается от нахождения в переноске, проконсультируйтесь с ветеринаром — он сможет порекомендовать подходящие успокаивающие препараты.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.