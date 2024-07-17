Подружить кошку с переноской: как это сделать без потерь

Эксперты ответили, как подружить кошку с переноской

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все кошки охотно соглашаются залезать в переноску и оставаться там столько времени, сколько нужно для их перевозки к месту назначения.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Поэтому мы решили поделиться советами, как помочь вашему питомцу привыкнуть к этому важному аксессуару.

Во-первых, чем раньше вы начнете знакомить кота с переноской, тем проще будет процесс. Если же речь идет о взрослой кошке, то на это потребуется больше времени, усилий и терпения.

Как только вы принесете переноску в дом, оставьте её открытой на полу в комнате.

Положите внутрь любимую игрушку вашего питомца. Со временем кошка поймет, что переноска безопасна, так как она пропитается запахом дома. Важно помнить: не открывайте переноску во время поездки, чтобы не подвергать питомца опасности. При необходимости лишь приоткройте дверцу, чтобы погладить кошку.

Старайтесь размещать переноску так, чтобы животное могло вас видеть. Внутрь также можно класть любимую игрушку.

Если же кошка всё равно беспокоится и отказывается от нахождения в переноске, проконсультируйтесь с ветеринаром — он сможет порекомендовать подходящие успокаивающие препараты.