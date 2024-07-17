Как продлить жизнь собаки: самые действенные способы

Никто не хочет, чтобы любимая собака прожила меньше отведённого ей времени, ведь мы привязываемся к нашим домашним животным как к членам семьи.
Поэтому важно помнить, что продолжительность жизни питомца часто зависит от нас.
Знание генетики и предрасположенности к заболеваниям
Если вы покупаете собаку, спросите у заводчика о распространённых заболеваниях конкретной породы. Эта информация поможет вам принять меры профилактики.
В любом случае специалисты рекомендуют проводить ежегодные осмотры у ветеринара.
Качественное питание
Не стоит кормить собаку дешёвым кормом или остатками со стола и ожидать, что она будет долгожителем. Собаки могут есть что угодно, но хозяин должен следить за их рационом. В меню питомца должны быть все необходимые минералы, витамины и жирные кислоты.
Физическая активность
Для поддержания здоровья собаки ей необходима регулярная физическая активность. Если возможно, гуляйте с ней около двух часов в день.
Это обеспечит животному необходимую физическую нагрузку.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.