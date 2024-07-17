Как продлить жизнь собаки: самые действенные способы

Кинологи рассказали, как продлить жизнь собаки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Никто не хочет, чтобы любимая собака прожила меньше отведённого ей времени, ведь мы привязываемся к нашим домашним животным как к членам семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Поэтому важно помнить, что продолжительность жизни питомца часто зависит от нас.

Как продлить жизнь собаки

Знание генетики и предрасположенности к заболеваниям

Если вы покупаете собаку, спросите у заводчика о распространённых заболеваниях конкретной породы. Эта информация поможет вам принять меры профилактики.

В любом случае специалисты рекомендуют проводить ежегодные осмотры у ветеринара.

Качественное питание

Не стоит кормить собаку дешёвым кормом или остатками со стола и ожидать, что она будет долгожителем. Собаки могут есть что угодно, но хозяин должен следить за их рационом. В меню питомца должны быть все необходимые минералы, витамины и жирные кислоты.

Физическая активность

Для поддержания здоровья собаки ей необходима регулярная физическая активность. Если возможно, гуляйте с ней около двух часов в день.

Это обеспечит животному необходимую физическую нагрузку.