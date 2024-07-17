Бывают ли плохие собаки: в чём может быть виноват хозяин

Кинологи ответили, бывают ли плохие собаки

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые кинологи считают, что характер собаки формируется через её взаимодействие с окружающей средой.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Хозяин, безусловно, является одной из ключевых составляющих этой среды. Он должен понимать, что необходимо удовлетворять инстинктивные потребности животного.

Кинологи также утверждают, что не бывает плохих собак, а бывают неопытные владельцы.

Можно ли изменить поведение собаки? Давайте разберёмся.

О чём важно помнить

Очень важно соблюдать баланс между активностью и дисциплиной. Иногда хозяин может не предоставить собаке необходимого.

Собака может стать верным другом, но она остаётся животным с другим способом мышления.

Если вы взяли питомца из приюта, то он может быть невоспитанным. Важно быть готовым к проявлениям характера.

Необходимо проявить твёрдость, и собака изменится под вашим влиянием. В отличие от людей, животные редко "застревают" в прошлом.