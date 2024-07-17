Бывают ли плохие собаки: в чём может быть виноват хозяин

Некоторые кинологи считают, что характер собаки формируется через её взаимодействие с окружающей средой.
Хозяин, безусловно, является одной из ключевых составляющих этой среды. Он должен понимать, что необходимо удовлетворять инстинктивные потребности животного.
Кинологи также утверждают, что не бывает плохих собак, а бывают неопытные владельцы.
Можно ли изменить поведение собаки? Давайте разберёмся.
О чём важно помнить
Очень важно соблюдать баланс между активностью и дисциплиной. Иногда хозяин может не предоставить собаке необходимого.
Собака может стать верным другом, но она остаётся животным с другим способом мышления.
Если вы взяли питомца из приюта, то он может быть невоспитанным. Важно быть готовым к проявлениям характера.
Необходимо проявить твёрдость, и собака изменится под вашим влиянием. В отличие от людей, животные редко "застревают" в прошлом.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.