Не все собаки любят людей: топ пород, которые обожают одиночество

Собаки-интроверты: породы, которые предпочитают одиночество

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотя большинство собак известны своей привязанностью к людям и склонностью к социальным контактам, существуют определённые породы, которые предпочитают одиночество или имеют более независимый характер.

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Сиба-Ину — японская порода собак, известная своим независимым характером. Они могут проявлять склонность к одиночеству и не всегда стремятся к постоянному вниманию. Сиба-Ину обладают сильным инстинктом самостоятельности, что делает их менее склонными к проявлению привязанности к хозяевам.

Афганская борзая — изящная и грациозная порода, которая часто проявляет предпочтение к одиночеству. В отличие от некоторых других пород, афганская борзая может быть более склонна к самостоятельному мышлению и действиям.

Басенджи — порода со своим уникальным характером и независимостью. Они обладают выраженным чувством самостоятельности и любят одиночество. Басенджи могут быть менее привязаны к своим владельцам, чем другие породы.