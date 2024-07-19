Миф или реальность: действительно ли кошки ложатся на больное место человека

Существует множество историй и поверий о том, что кошки могут ложиться на больные места людей или животных. Однако научное объяснение этому явлению не так просто найти.
Некоторые люди считают, что кошки чувствуют тепло или изменения в энергетическом поле человека, и поэтому приходят именно к больным местам.
С точки зрения науки, поведение кошек может быть связано с их привычками и любовью к комфорту. Кошки могут ложиться на места, где они чувствуют себя уютно и безопасно, что может включать и места, которые человек считает больными или болезненными.
Если вам интересно это явление, можете попробовать наблюдать за своей кошкой или прочитать опыт других людей.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.