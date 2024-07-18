О чём может рассказать поза кошки, когда она спит

Кошки — загадочные создания, их поведение и манеры всегда привлекали внимание людей. Одним из самых захватывающих моментов в жизни кошки является сон. Мы рассмотрим, что может рассказать человеку поза спящей кошки.
Когда кошка сворачивается в клубок, это обычно означает, что она чувствует себя безопасно и комфортно. Эта поза также помогает кошке сохранять тепло.
Если кошка лежит на спине с вытянутыми лапами, это может свидетельствовать о её доверии к окружающей обстановке. Кошки, которые спят в этой позе, обычно чувствуют себя уверенно и расслабленно.
Поза "сфинкс" — когда кошка лежит на животе с лапами под собой — может указывать на то, что она осторожно наблюдает за окружающей обстановкой. Это позволяет кошке быстро проснуться и реагировать на возможные угрозы.
Кошки, спящие на боку, могут быть в состоянии глубокого расслабления, поскольку эта поза позволяет им полностью расслабиться и отдохнуть.
Если кошка делает какие-то движения лапами или издает звуки во сне, это может указывать на то, что она переживает активные сновидения. Это является обычным явлением и свидетельствует о том, что кошка находится в фазе быстрого глубокого сна.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.