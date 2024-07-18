Раскрываем секрет: какие ароматы растений успокаивают и радуют кошек больше всего

Запахи этих растений дарят кошкам уверенность и умиротворение

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все кошковладельцы знают, что их питомцы очень чувствительны к различным ароматам. Некоторые запахи могут вызывать у них настороженность и даже агрессию, а другие, наоборот, успокаивают и повышают уверенность. Оказывается, есть ряд растений, запахи которых особенно нравятся кошкам и благотворно влияют на их поведение и самочувствие.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Кошачья мята

Пожалуй, самое известное растение, которое обожают кошки — это кошачья мята. Это травянистое многолетнее растение, обладающее уникальным ароматом, притягательным для большинства кошек. При его вдыхании у них активируются специальные рецепторы в носу, вызывающие настоящее "кошачье опьянение".

Кошки начинают тереться об кошачью мяту, катаются по ней, активно вылизывают, что помогает им расслабиться и снять стресс. Причем этот эффект длится довольно долго — около часа. Поэтому кошачья мята является отличным средством для успокоения взволнованных или агрессивных питомцев.

Валериана

Ещё одно растение-фаворит у кошек — это валериана. Ее корневища содержат вещества, которые оказывают на животных схожее с кошачьей мятой расслабляющее и седативное действие. При вдыхании запаха валерианы кошки становятся более миролюбивыми, у них пропадает тревожность и агрессия.

Кроме того, валериана может даже вызывать у кошек кратковременные галлюцинации, из-за чего они проявляют особую игривость и активность. Поэтому это растение также рекомендуется для снятия стресса у ваших питомцев.

Котовник (кошачья трава)

Третье популярное среди кошек растение — это котовник, или кошачья трава. Его листья и стебли содержат особые эфирные масла, которые оказывают на кошек успокаивающее действие. При вдыхании этого аромата у них нормализуется сердечный ритм, снижается тревожность и агрессия.

Кроме того, котовник стимулирует выделение гормонов радости и хорошего настроения, благодаря чему кошки становятся более дружелюбными и игривыми. Поэтому кошачья трава также может быть хорошим средством для коррекции их поведения.

Таким образом, кошачья мята, валериана и котовник — это основные растения, ароматы которых особенно любят и ценят наши пушистые питомцы. Они помогают им чувствовать себя более расслабленно, уверенно и спокойно. Поэтому их стоит выращивать или размещать поблизости, чтобы сделать жизнь кошек более комфортной.