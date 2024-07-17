Плохой запах изо рта у кошки: вот самое важное, что необходимо предпринять

Как избавиться от неприятного запаха изо рта у кошки?

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Неприятный запах изо рта - достаточно распространённая проблема у кошек, которая доставляет дискомфорт как самому питомцу, так и его владельцам. Основная причина данного явления кроется в нарушениях гигиены ротовой полости. Так что же делать, если у вашей кошки изо рта плохо пахнет?

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Основные причины неприятного запаха

Главной причиной появления неприятного запаха изо рта у кошек являются различные стоматологические проблемы. Это могут быть:

зубной камень - минеральные отложения на поверхности зубов, способствующие размножению патогенных бактерий.

воспаление десен (гингивит) - характеризуется покраснением, отеком и кровоточивостью десен.

зубные инфекции - развивающиеся при кариесе, периодонтите и других заболеваниях.

травмы ротовой полости - повреждения, язвы, абсцессы.

Помимо стоматологических причин, неприятный запах может быть связан с наличием у кошки сахарного диабета, болезней почек или печени.

Главный совет: регулярная гигиена

Независимо от причины возникновения проблемы, основным и самым эффективным способом избавления от неприятного запаха изо рта у кошки является регулярный уход за ее ротовой полостью.

Идеально, если вы будете чистить зубы своему питомцу 1-2 раза в неделю специальной кошачьей зубной пастой и щёткой. Это поможет удалять налет и предотвращать образование зубного камня.

Также в качестве профилактики можно использовать специальные лакомства, игрушки или спреи для очистки зубов и десен. Не забывайте регулярно осматривать ротовую полость кошки на предмет воспалений, травм и других заболеваний.

Если же неприятный запах все же появился, немедленно обратитесь к ветеринару. Только квалифицированный специалист сможет правильно диагностировать и вылечить заболевание, устраняющее причину проблемы.

Своевременная диагностика и комплексный уход за зубами и деснами питомца - залог его стоматологического здоровья и отсутствия неприятного запаха изо рта. Не пренебрегайте этим важным аспектом ухода за кошкой!