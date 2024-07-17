Плохой запах изо рта у кошки: вот самое важное, что необходимо предпринять

Неприятный запах изо рта - достаточно распространённая проблема у кошек, которая доставляет дискомфорт как самому питомцу, так и его владельцам. Основная причина данного явления кроется в нарушениях гигиены ротовой полости. Так что же делать, если у вашей кошки изо рта плохо пахнет?
Главной причиной появления неприятного запаха изо рта у кошек являются различные стоматологические проблемы. Это могут быть:
Помимо стоматологических причин, неприятный запах может быть связан с наличием у кошки сахарного диабета, болезней почек или печени.
Независимо от причины возникновения проблемы, основным и самым эффективным способом избавления от неприятного запаха изо рта у кошки является регулярный уход за ее ротовой полостью.
Идеально, если вы будете чистить зубы своему питомцу 1-2 раза в неделю специальной кошачьей зубной пастой и щёткой. Это поможет удалять налет и предотвращать образование зубного камня.
Также в качестве профилактики можно использовать специальные лакомства, игрушки или спреи для очистки зубов и десен. Не забывайте регулярно осматривать ротовую полость кошки на предмет воспалений, травм и других заболеваний.
Если же неприятный запах все же появился, немедленно обратитесь к ветеринару. Только квалифицированный специалист сможет правильно диагностировать и вылечить заболевание, устраняющее причину проблемы.
Своевременная диагностика и комплексный уход за зубами и деснами питомца - залог его стоматологического здоровья и отсутствия неприятного запаха изо рта. Не пренебрегайте этим важным аспектом ухода за кошкой!
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.