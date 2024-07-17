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Разноцветные глаза у собак: в чем причина этой необычной особенности?

Собаки с разноцветными глазами: объясняем, почему у них так бывает

2:56
Зоосфера » Собаки

Неоднородный цвет глаз у собак, или гетерохромия радужной оболочки, встречается сравнительно редко, но всегда привлекает повышенное внимание. Это необычная особенность внешности питомца нередко вызывает любопытство и даже опасения владельцев. Однако почему у некоторых собак глаза имеют разный цвет, и что это может значить?

Собаки с разноцветными глазами: объясняем, почему у них так бывает
Фото: commons.wikimedia.org by Usien, PDM

Природа гетерохромии

Гетерохромия у собак возникает из-за нарушения развития пигментных клеток, отвечающих за окраску радужной оболочки глаза. В норме эти клетки равномерно распределяют пигмент, формируя единообразный цвет.

Если же в процессе развития организма происходит сбой, нарушается баланс пигментации, и в разных участках радужки может накапливаться различное количество меланина. Это и приводит к тому, что в итоге один глаз окрашен неоднородно, а второй сохраняет привычный однотонный вид.

Основные типы гетерохромии

Различают несколько вариантов проявления гетерохромии у собак:

  1. Частичная гетерохромия — когда только часть радужной оболочки одного глаза имеет отличный от основного цвет. Это наиболее распространенный тип.
  2. Полная гетерохромия — когда оба глаза собаки разного цвета. Например, один голубой, а второй коричневый.
  3. Центральная гетерохромия — когда в центре радужки один цвет, а ближе к краям — другой.

При этом распределение цветов в разных вариантах может быть самым разнообразным: от едва заметных отличий до контрастного сочетания кардинально разных оттенков.

Породы с повышенным риском

Гетерохромия несколько чаще встречается у представителей некоторых пород, в частности, сибирских хаски, аляскинских маламутов, австралийских овчарок, далматинцев и других.

Это связано с тем, что в генетическом наборе этих собак присутствуют определенные мутации, которые и обуславливают неравномерное распределение пигмента в радужной оболочке. Однако такая особенность никак не влияет на здоровье питомца.

Нужно ли лечить гетерохромию?

Гетерохромия не является патологическим состоянием и не требует медицинского вмешательства. Это естественная врожденная особенность некоторых собак, которая не причиняет дискомфорта питомцу и не сказывается на его здоровье.

Единственное, о чем следует позаботиться владельцам, — это обеспечить животному должный уход за глазами, поскольку разный цвет радужки может свидетельствовать о некоторой чувствительности органа зрения.

В целом, разноцветные глаза — это лишь интересная и привлекательная особенность внешнего вида, которой обладают немногие счастливчики среди собак. Ни в коем случае не стоит расценивать ее как болезнь или изъян питомца.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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