Ветврач рассказала, как спасти собаку от смертельной приманки догхантеров

Ветврач Бубнова советует сразу обращаться в клинику при симптомах отравления питомца

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Догхантеры, которые разбрасывают отравленные приманки на улицах могут применять известный препарат от туберкулёза, чтобы травить собак. Изониазид очень опасен для животных из семейства псовых.

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Если собака съест такую приманку, у неё быстро проявятся симптомы отравления: она станет вялой, потеряет аппетит, у неё нарушится координация, начнутся рвота и понос, а также судороги. В итоге животное может погибнуть.

От смертельных приманок страдают как бездомные, так и домашние питомцы. Однако есть способ спасти их — использовать противоядие, витамин В6 (пиридоксин), сразу же при появлении первых признаков отравления.

Ветеринарный врач первой категории Галина Бубнова рекомендует владельцам домашних животных немедленно обращаться в ветеринарную клинику, если у их питомцев появились подозрительные симптомы.

Помимо реанимационной терапии, врачи возьмут кровь на анализ и исследуют её на хроматографе — высокочувствительном приборе, который может определить даже очень низкие концентрации изониазида, вплоть до одного миллиграмма вещества на литр крови.

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