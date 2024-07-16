Ученые США рассказали, как солнечное затмение влияет на питомцев

Американские учёные рассказали, что затмение может быть стрессом для животных

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кристина Парадовски и Изабель Луж из Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета проанализировали возможные реакции животных на солнечное затмение.

Фото: Wikimedia Commons by Newnoname, PDM

По их словам, внезапное наступление темноты в середине дня может сбить с толку и дезориентировать домашних питомцев. Особенно это касается животных, которые беспокойно ведут себя во время грозы или при резкой смене погоды: они могут начать скулить, ходить взад-вперёд, тяжело дышать или прятаться.

Кроме того, животные могут воспринять смену естественного освещения как сигнал ко сну и потребовать еду или начать устраиваться на отдых. Это особенно заметно у птиц, которые могут раньше времени вернуться в свои клетки.

Чтобы избежать ненужного стресса и обеспечить безопасность животных во время солнечного затмения, эксперты рекомендуют держать их в знакомой обстановке, не брать с собой на мероприятия и, по возможности, не оставлять в одиночестве.

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