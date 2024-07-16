Кинолог рассказал, нужна ли собаке панама в жару

В жаркие летние дни некоторые владельцы собак надевают на своих питомцев панамы или кепки. Но действительно ли животные нуждаются в этом, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Если вы выходите гулять днем, панама или кепка поможет защитить участки тела собаки, которые подвержены воздействию солнца: морда, нос, уши. Однако это не обязательный аксессуар и им пользуются достаточно редко", — сказал кинолог.
Голубев отметил, что далеко не все питомцы в восторге от одежды, которую на них надевают люди, какой бы модной и красивой она ни была.
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