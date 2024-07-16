Овчарка по кличке Заноза раскрыла кражу за три часа

Бельгийская овчарка помогла полиции найти украденный утюг

В деревне Шарып Красноярского края пенсионерка заявила в полицию о краже утюга из её дома. Найти преступника помогла полицейская собака — бельгийская овчарка по кличке Заноза.

Фото: flickr.com by вим Харвиг, CC BY 2.0

В пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Шушенский" рассказали, что когда полицейские осматривали место преступления, Заноза взяла след и привела их к заброшенному дому. Там они нашли мужчину с украденным утюгом.

Задержанный признался, что планировал продать утюг, но не успел. Полицейские вернули пропажу его законной владелице, а Занозу похвалили. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы по статье о краже.

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