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Овчарка по кличке Заноза раскрыла кражу за три часа

Бельгийская овчарка помогла полиции найти украденный утюг

Зоосфера

В деревне Шарып Красноярского края пенсионерка заявила в полицию о краже утюга из её дома. Найти преступника помогла полицейская собака — бельгийская овчарка по кличке Заноза.

Бельгийская овчарка помогла полиции найти украденный утюг
Фото: flickr.com by вим Харвиг, CC BY 2.0

В пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Шушенский" рассказали, что когда полицейские осматривали место преступления, Заноза взяла след и привела их к заброшенному дому. Там они нашли мужчину с украденным утюгом.

Задержанный признался, что планировал продать утюг, но не успел. Полицейские вернули пропажу его законной владелице, а Занозу похвалили. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы по статье о краже.

Ранее Pravda.Ru писала, что Александр Головин рассказал, как относится к постельным сценам со своей женой.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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