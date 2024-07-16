Эффективные способы отучить питомца выпрашивать еду: советы экспертов

Если ваш питомец постоянно просит еду со стола, несмотря на то что он получает профессиональный корм в рекомендуемом количестве, у вас могут возникнуть вопросы: почему у него сложилась такая привычка и как её исправить?
Воспитание домашнего животного — это сложный и ответственный процесс. С одной стороны, мы стремимся, чтобы питомец вел себя идеально, а с другой, иногда позволям ему чего-то вкусного со своего стола. Таким образом, мы сами способствуем развитию вредной привычки, которая может перейти в настоящее попрошайничество и даже воровство еды с нашего стола. Прежде чем бороться с этим поведением, важно понять его причины.
Важно помнить, что не следует ругать питомца, когда он выпрашивает еду или стащил что-то со стола. Если вы начинаете отучать животное от этой привычки, никто из членов семьи не должен ему подкармливать, иначе эффект будет недостаточным.
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