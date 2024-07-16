Эффективные способы отучить питомца выпрашивать еду: советы экспертов

Как избавить питомца от навязчивой привычки выпрашивать еду

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш питомец постоянно просит еду со стола, несмотря на то что он получает профессиональный корм в рекомендуемом количестве, у вас могут возникнуть вопросы: почему у него сложилась такая привычка и как её исправить?

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM

Воспитание домашнего животного — это сложный и ответственный процесс. С одной стороны, мы стремимся, чтобы питомец вел себя идеально, а с другой, иногда позволям ему чего-то вкусного со своего стола. Таким образом, мы сами способствуем развитию вредной привычки, которая может перейти в настоящее попрошайничество и даже воровство еды с нашего стола. Прежде чем бороться с этим поведением, важно понять его причины.

Скука

Питомцу может не хватать разнообразия. Подарите ему новые впечатления: прогулки на поводке, игрушки, игры, и больше внимания.

Питомцу может не хватать разнообразия. Подарите ему новые впечатления: прогулки на поводке, игрушки, игры, и больше внимания. Проблемы со здоровьем

Некоторые заболевания, такие как воспалительные процессы в ЖКТ, сахарный диабет или опухоли, могут вызывать аппетитные изменения. В этом случае обратитесь к ветеринару для анамнеза, обследования и рекомендаций по рациону.

Некоторые заболевания, такие как воспалительные процессы в ЖКТ, сахарный диабет или опухоли, могут вызывать аппетитные изменения. В этом случае обратитесь к ветеринару для анамнеза, обследования и рекомендаций по рациону. Стресс

Животное может выпрашивать еду из-за стресса. Предоставьте ему возможность проявить естественные инстинкты — нюхать, грызть, драть, лизать, кусать.

Животное может выпрашивать еду из-за стресса. Предоставьте ему возможность проявить естественные инстинкты — нюхать, грызть, драть, лизать, кусать. Привычка

Возможно, питомец просто привык получать еду из вашей миски. Попробуйте использовать автокормушку для кормления, чтобы изменить эту привычку.

Важно помнить, что не следует ругать питомца, когда он выпрашивает еду или стащил что-то со стола. Если вы начинаете отучать животное от этой привычки, никто из членов семьи не должен ему подкармливать, иначе эффект будет недостаточным.