Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Индии появились гибридные сорта томатов со сроком хранения до трёх недель
Александр Головин хочет совместных детей от своей жены актрисы
Астрономы обнаружили, что Землю окружают “темные кометы”
Microsoft усиливает защиту Windows, исправляя множество уязвимостей
Зачем регулировать зазоры клапанов: советы от эксперта
Правильный макияж: как не выглядеть старше своих лет
Анна Хилькевич тает от идеальной младшей дочери
Эксперты ответили, как использовать на даче марганцовку
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туристическую страховку
Эксперты предупреждают: комнатные растения могут быть опасны для ваших питомцев

Токсичные комнатные растения для кошек и собак: что нужно знать

1:50
Зоосфера

Кошки и собаки часто жуют траву на улице, что является нормальным поведением. Однако если они начинают поедать комнатные растения и после этого испытывают несварение, это может вызвать тревогу у владельцев питомцев. Некоторые комнатные растения действительно опасны для животных, и вот почему:

Токсичные комнатные растения для кошек и собак: что нужно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Питомец может жевать комнатные растения по нескольким причинам:

  • нехватка витаминов
  • стимулирование работы желудочно-кишечного тракта
  • игровое поведение
  • проявление охотничьих инстинктов и другие

Это поведение иногда может быть опасным для здоровья животного.

Например, филодендроны представляют наибольшую угрозу для кошек, вызывая у них судороги, боли и отеки после употребления. Спатифиллум может вызвать отравление у кошек и собак, проявляющееся диареей, рвотой, потерей аппетита и другими симптомами. Каланхоэ может вызвать воспаление языка и слизистых оболочек полости рта. Алоэ может вызвать серьезные пищевые отравления, а сок диффенбахии — ожоги и затруднение дыхания. Герань, гортензия, бегония, фикус и сансевиерия также представляют опасность из-за различных побочных эффектов.

Что делать?

  • Перед покупкой растения убедитесь, что оно не токсично для животных.
  • Храните растения в местах, недоступных для животных.
  • Всегда предоставляйте свежую воду питомцу в специальных поилках, чтобы избежать питья из поддонов, где может быть много вредных веществ.

Если вы заметили, что ваш питомец жует комнатные растения и после этого ведет себя необычно, обратитесь к ветеринару для профессиональной консультации и помощи.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Последние материалы
Зачем регулировать зазоры клапанов: советы от эксперта
Правильный макияж: как не выглядеть старше своих лет
Анна Хилькевич тает от идеальной младшей дочери
Эксперты ответили, как использовать на даче марганцовку
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туристическую страховку
Черчесов: Я стал болельщиком Зенита в какой-то степени
Токсичные комнатные растения для кошек и собак: что нужно знать
Ирина Горбачёва поссорилась с Дмитрием Дюжевым на съёмках "Бременских музыкантов"
В ЛДПР предложили ввести налоговый вычет на оплату путёвок в детские лагеря
"Быстрые" отбивные из свинины: когда хочется мяса, а времени на готовку нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников