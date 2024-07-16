Эксперты предупреждают: комнатные растения могут быть опасны для ваших питомцев

Кошки и собаки часто жуют траву на улице, что является нормальным поведением. Однако если они начинают поедать комнатные растения и после этого испытывают несварение, это может вызвать тревогу у владельцев питомцев. Некоторые комнатные растения действительно опасны для животных, и вот почему:
Питомец может жевать комнатные растения по нескольким причинам:
Это поведение иногда может быть опасным для здоровья животного.
Например, филодендроны представляют наибольшую угрозу для кошек, вызывая у них судороги, боли и отеки после употребления. Спатифиллум может вызвать отравление у кошек и собак, проявляющееся диареей, рвотой, потерей аппетита и другими симптомами. Каланхоэ может вызвать воспаление языка и слизистых оболочек полости рта. Алоэ может вызвать серьезные пищевые отравления, а сок диффенбахии — ожоги и затруднение дыхания. Герань, гортензия, бегония, фикус и сансевиерия также представляют опасность из-за различных побочных эффектов.
Что делать?
Если вы заметили, что ваш питомец жует комнатные растения и после этого ведет себя необычно, обратитесь к ветеринару для профессиональной консультации и помощи.
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