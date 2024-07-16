Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джонни Депп закрутил роман с уралочкой Юлией Власовой
Инструкция, как убрать ядовитый плющ в саду
Как сделать простой и безумно вкусный салат из молодой картошки
Шарапову, Тома Круза и других селебрити заметили на Уимблдоне
Как использовать вазелин для идеального маникюра и не только
Как часто нужно мыть миски для домашних животных?
В викторине от The Economist нужно вспомнить название пьесы Чехова
Samsung Galaxy S25 Ultra: изменения дизайна и улучшение эргономики
Vision Pro: как Тим Кук использует новинку Apple в повседневной жизни
Жара угрожает здоровью питомцев? 5 эффективных способов защитить их в летнюю жару

Как уберечь питомцев от жары?

2:28
Зоосфера

С наступлением летней жары вопрос обеспечения безопасности домашних животных становится особенно актуальным. Высокие температуры могут быть опасны для здоровья и благополучия питомцев, поэтому необходимо принять специальные меры предосторожности. Рассмотрим, как правильно заботиться о своих четвероногих друзьях в период жаркой погоды.

Как уберечь питомцев от жары?
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Регулярный доступ к воде

Самое главное в жару — обеспечить питомца постоянным доступом к чистой, прохладной воде. Меняйте воду в миске несколько раз в день, чтобы она всегда была свежей и охлажденной. Это поможет животному оставаться гидратированным и предотвратит обезвоживание.

Избегайте прогулок в самый пик жары

По возможности, старайтесь выводить питомца на улицу в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Избегайте долгих прогулок в полуденное время, когда солнце максимально активно. В жару животные быстрее устают и могут получить тепловой удар.

Обеспечьте комфортное пространство

Позаботьтесь, чтобы животное могло укрыться от палящего солнца в тенистом, хорошо проветриваемом месте. Разместите миску с водой поблизости. Не оставляйте питомца запертым в машине или в закрытом помещении без вентиляции — это может быть смертельно опасно.

Ограничьте физическую активность

В жару рекомендуется ограничить физические нагрузки питомца. Избегайте интенсивных игр и активного выгула. Предпочтительнее спокойные прогулки в тенистых местах. Животные быстро перегреваются и могут получить тепловой удар.

Следите за признаками перегрева

Будьте внимательны к состоянию питомца. Признаками теплового удара могут быть учащенное дыхание, вялость, покраснение слизистых оболочек, рвота. Если вы заметили такие симптомы, срочно транспортируйте животное в ветеринарную клинику.

Используйте специальные приспособления

Для дополнительной защиты питомца можно использовать специальные охлаждающие коврики, жилеты или воротники, которые помогают регулировать его температуру тела.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите безопасность и комфорт своего питомца в жаркую погоду. Забота о здоровье животных — залог их долгой и счастливой жизни рядом с вами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
В лучших ресторанах внедрены современные элементы системы безопасности Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Как избежать дополнительных расходов и проблем при авиаперелётах: правила ручной клади и багажа
Последние материалы
Шарапову, Тома Круза и других селебрити заметили на Уимблдоне
Как использовать вазелин для идеального маникюра и не только
Как часто нужно мыть миски для домашних животных?
В викторине от The Economist нужно вспомнить название пьесы Чехова
Samsung Galaxy S25 Ultra: изменения дизайна и улучшение эргономики
Vision Pro: как Тим Кук использует новинку Apple в повседневной жизни
Как уберечь питомцев от жары?
Самая дорогая квартира Москвы оценена в 7 млрд рублей
Самая красивая внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Как неправильный уход усугубляет акне и угри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников