Как развеселить кошку: предлагаем 5 интересных игр

Иногда трудно определить, скучает ли ваша кошка или просто дремлет. Однако, если она постоянно находится рядом с хозяином, это может свидетельствовать о нехватке внимания.
К счастью, существует несколько способов, чтобы развлечь питомца.
И это не просто обычная ниточка с шуршащей бумажкой.
Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов игр для кошек.
Вот чем можно занять питомца:
Укроп - один из самых популярных и полезных овощей на наших участках. Многие огородники высаживают эту культуру несколько раз за сезон, чтобы иметь свежую зелень в течение всего лета. И июль как раз является оптимальным временем для очередного посева укропа.