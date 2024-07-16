Как развеселить кошку: предлагаем 5 интересных игр

Эксперты рассказали, как развесилить кошку

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда трудно определить, скучает ли ваша кошка или просто дремлет. Однако, если она постоянно находится рядом с хозяином, это может свидетельствовать о нехватке внимания.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

К счастью, существует несколько способов, чтобы развлечь питомца.

И это не просто обычная ниточка с шуршащей бумажкой.

Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов игр для кошек.

Вот чем можно занять питомца:

Бумажный пакет. Положите его на пол и слегка пошуршите по дну — кошка не устоит перед желанием прыгнуть внутрь.

Бумажка на привязи. Во время уборки привяжите к лодыжке бантик, чтобы кошка могла за ним бегать.

Коробки. Свяжите несколько коробок вместе и проделайте в них крупные отверстия — получится отличный игрушечный замок.

Заводная игрушка. В зоомагазинах можно найти специальные заводные игрушки для кошек.

Шарик для настольного тенниса. Кошки обожают его за скорость, лёгкость и заметность.