Какие запахи не нравятся собакам: эксперты составили список основных

Кинологи назвали запахи, которые не нравятся собакам

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Известно, что обоняние является одной из самых сильных сторон собак.

Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

Идеальный нюх позволяет некоторым животным служить в правоохранительных органах, так как они легко улавливают запах запрещённых веществ.

Кроме того, имеются данные, что собаки способны обнаруживать некоторые заболевания, так как от больного человека исходит специфический запах.

Однако некоторые ароматы для собак крайне неприятны.

Что к этому относится?

Любые химические вещества с сильным запахом вызывают у питомцев отвращение. Даже человек морщится при их вдыхании, а собаки, обладая более развитым обонянием, страдают еще больше, напоминают эксперты. Животные не любят запах спиртных напитков, что объясняет их агрессивное поведение по отношению к нетрезвым людям.

Некоторым собакам также не нравится запах сигарет.

Иногда собаки негативно реагируют на запах косметических средств, особенно если он интенсивный и стойкий.

Кроме того, многие виды красок вызывают раздражение у собак. Например, они могут облаивать почтальонов из-за аромата краски, используемой в типографиях.