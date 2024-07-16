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Почему миску с водой нужно ставить подальше от миски с едой: ответ знают единицы

Стало известно, почему нужно ставить миску с водой подальше от миски с едой

1:32
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек ставят миску с водой рядом с миской с едой.

Стало известно, почему нужно ставить миску с водой подальше от миски с едой
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

На первый взгляд, в этом нет ничего плохого: еда и вода находятся в одном месте, что кажется удобным для питомца.

Однако если миски расположены именно так, не удивляйтесь, что ваш пушистый друг может отказаться пить воду или начнёт вытаскивать еду из миски.

Это поведение не связано с желанием кошки досадить хозяину.

На самом деле, питомец ведет себя странно из-за того, что миски расположены рядом.

Как правильно расставлять миски?

Ёмкость с водой для кошки должна быть расположена на расстоянии от миски с едой.

Желательно разместить их в разных углах комнаты, а еще лучше — в разных комнатах.

Почему важно соблюдать это правило? Всё просто. У многих кошек сохраняется генетическая память об опасности употребления жидкости, в которой может быть трупный яд.

Предки кошек не ели мясо возле водоёмов, опасаясь загрязнения воды пищей.

Кроме того, дикие кошки избегали пить из рек и ручьёв, где могли находиться останки животных.

Инстинкт самосохранения действует и у современных домашних кошек. Если они видят мясо рядом с водой, то могут считать её "отравленной". Также они могут унести еду подальше от миски с водой, чтобы "спасти" воду от "трупного яда".

Чтобы этого избежать, ставьте миски подальше друг от друга.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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