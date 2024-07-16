Как понять, что у собаки аллергия: 5 очевидных признаков

Каждому владельцу питомца неприятно видеть, как его любимец страдает или испытывает дискомфорт.
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Аллергия у собак встречается чаще, чем принято думать, особенно распространены кожные реакции на пищевые аллергены. Также не стоит забывать про ингаляционные и экологические аллергены, такие как плесень и пыльца.
Игнорировать симптомы аллергии нельзя, если вы заботитесь о здоровье своей собаки.
Признаки аллергии
Постоянное царапанье. Зуд кожи может варьироваться от легкого до сильного, из-за чего собака непрерывно чешется.
Ушные инфекции. Хронические инфекции могут разрушить здоровый кожный барьер в ушах.
Хроническая диарея. ЖКТ может пострадать из-за неправильного питания, что вызывает аллергические реакции — рвоту, диарею, газы и другие симптомы.
Красные глаза. Поражение обоих глаз может указывать на аллергию.
Чихание и насморк. Если такие симптомы наблюдаются часто, следует обратиться к ветеринару.