Как понять, что у собаки аллергия: 5 очевидных признаков

Ветеринары рассказали, как понять, что у собаки аллергии

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждому владельцу питомца неприятно видеть, как его любимец страдает или испытывает дискомфорт.

Фото: flickr.com by Дагур Бриньольфссон, CC BY-SA 2.0

Аллергия у собак встречается чаще, чем принято думать, особенно распространены кожные реакции на пищевые аллергены. Также не стоит забывать про ингаляционные и экологические аллергены, такие как плесень и пыльца.

Игнорировать симптомы аллергии нельзя, если вы заботитесь о здоровье своей собаки.

Признаки аллергии

Постоянное царапанье. Зуд кожи может варьироваться от легкого до сильного, из-за чего собака непрерывно чешется.

Ушные инфекции. Хронические инфекции могут разрушить здоровый кожный барьер в ушах.

Хроническая диарея. ЖКТ может пострадать из-за неправильного питания, что вызывает аллергические реакции — рвоту, диарею, газы и другие симптомы.

Красные глаза. Поражение обоих глаз может указывать на аллергию.

Чихание и насморк. Если такие симптомы наблюдаются часто, следует обратиться к ветеринару.