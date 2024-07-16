Что должен делать каждый хозяин кошки за 15 минут до её сна: все этим пренебрегают

Перед сном многие владельцы кошек уделяют время только своим гигиеническим процедурам, забывая о своих питомцах.
Однако это большая ошибка. Вечером человеку обязательно нужно уделить внимание своему четвероногому другу. За пятнадцать минут до сна следует начать играть с кошкой.
Почему это важно делать именно вечером? Ответ на этот вопрос можно найти во второй половине статьи.
Зачем играть с кошкой перед сном
Всё очень просто: важно, чтобы животное израсходовало свою энергию. Наигравшаяся кошка вряд ли будет носиться по квартире ночью, запрыгивать на полки, сбрасывать вещи и мешать своему хозяину спать.
Игра с кошкой перед сном — это лёгкий способ перенести период максимальной активности домашнего животного с ночи на вечер.
Начать играть с питомцем нужно примерно за 15 минут до сна. Игра должна длиться около 10 минут. Оставшееся время можно потратить на мытье рук и чистку зубов.
Следуйте этой рекомендации каждый вечер — и ваш сон всегда будет спокойным и полноценным.
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