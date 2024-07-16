Как перевозить большую собаку: советы кинологов

Кинологи рассказали, как перевозить большую собаку

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Перевозить крупную собаку — задача непростая, но выполнимая. В первую очередь необходимо ознакомиться с правилами перевозки на поезде, самолёте или автобусе, так как у каждой компании могут быть свои требования. Если они вас не устраивают, рассмотрите возможность путешествия на автомобиле.

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В этом случае потребуется специальный автомобильный ремень для надёжной фиксации собаки и чехол-гамак, который защитит сиденья от шерсти и обеспечит комфорт питомцу.

Кроме того, необходимо взять с собой корм, воду, складные миски и амуницию. Не забудьте про одноразовые пелёнки, салфетки, аптечку и любимую игрушку собаки.

Перед поездкой обязательно посетите ветеринара для подтверждения отсутствия противопоказаний и, при необходимости, получения успокаивающего препарата.