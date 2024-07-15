Как вести себя с кошкой: главные правила

Эксперты рассказали, как вести себя с кошкой

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек не всегда правильно общаются со своими питомцами.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Иногда совершаются такие грубые ошибки, что животное перестаёт видеть в хозяине друга и защитника. К тому же кошки могут испытывать психологические травмы и воспринимать жизнь в доме как ограничение свободы.

Итак, чего следует избегать в общении с кошкой.

Бить

Никогда не применяйте физическую силу к домашнему животному. Кошка вряд ли простит такое поведение.

Ограничивать свободу передвижения

Кошка испытает сильный страх, если запереть её в маленьком помещении или загнать в угол.

Стресс, пережитый животным, негативно скажется на его состоянии.

Убирать лежанку

Если у кошки есть любимое место, не убирайте его.

Кошка, лишённая своего привычного укромного уголка, испытывает психологический стресс.

Будить

Если кошка спит, не тревожьте её. Старайтесь соблюдать тишину.

Нарушение сна и страх при внезапном пробуждении плохо сказываются на здоровье животного.

Заставлять играть, когда кошка этого не хочет

Играйте с кошкой только тогда, когда она сама проявляет инициативу.

Не приставайте к кошке, если она отдыхает в своём уголке и явно хочет побыть в одиночестве.