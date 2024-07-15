Как вести себя с кошкой: главные правила

Многие владельцы кошек не всегда правильно общаются со своими питомцами.
Иногда совершаются такие грубые ошибки, что животное перестаёт видеть в хозяине друга и защитника. К тому же кошки могут испытывать психологические травмы и воспринимать жизнь в доме как ограничение свободы.
Итак, чего следует избегать в общении с кошкой.
Бить
Никогда не применяйте физическую силу к домашнему животному. Кошка вряд ли простит такое поведение.
Ограничивать свободу передвижения
Кошка испытает сильный страх, если запереть её в маленьком помещении или загнать в угол.
Стресс, пережитый животным, негативно скажется на его состоянии.
Убирать лежанку
Если у кошки есть любимое место, не убирайте его.
Кошка, лишённая своего привычного укромного уголка, испытывает психологический стресс.
Будить
Если кошка спит, не тревожьте её. Старайтесь соблюдать тишину.
Нарушение сна и страх при внезапном пробуждении плохо сказываются на здоровье животного.
Заставлять играть, когда кошка этого не хочет
Играйте с кошкой только тогда, когда она сама проявляет инициативу.
Не приставайте к кошке, если она отдыхает в своём уголке и явно хочет побыть в одиночестве.
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