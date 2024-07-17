Названы 4 причины, по которым кошки не должны есть человеческую еду

Почему нельзя кормить кошку человеческой едой?

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кормление кошек человеческой едой является довольно распространенным вопросом среди владельцев кошек. Многие люди задаются вопросом, можно ли давать своим пушистым друзьям остатки своей пищи или специально приготовленные для человека блюда.

Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Пищевые потребности. Кошки имеют уникальные пищевые потребности, отличные от потребностей человека. Их пищеварительная система не всегда может обрабатывать определенные продукты, которые безопасны для нас.

2. Опасные продукты. Многие продукты, привычные для нас, могут быть опасны для кошек. Например, шоколад, лук, чеснок, алкоголь, кофеин и некоторые фрукты и овощи могут быть токсичны для кошек.

3. Дисбаланс питания. Человеческая еда может не соответствовать потребностям кошачьего организма. Недостаток определенных питательных веществ или переизбыток других может вызвать проблемы со здоровьем.

4. Пищевое отравление. Кошки могут отравиться от некоторых продуктов, содержащих ингредиенты, вредные для их организма.