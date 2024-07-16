Растрогают вас до слёз: топ-3 самых милых пород кошек

Существует множество пород кошек, каждая из которых обладает своими особенностями, но некоторые породы выделяются особой милотой.
1. Персидская кошка. Персидские кошки славятся своей длинной, пушистой шерстью и круглой мордашкой. Они обладают нежным характером и часто становятся преданными спутниками своих хозяев.
2. Манчкин. Эта порода известна своими короткими лапками, что делает этих кошек особенно милыми и необычными. Манчкины обладают игривым характером и часто становятся любимцами в семье.
3. Шотландская прямоухая. Эта порода отличается прямыми ушами, что делает её представителей особенно привлекательными. Они обладают дружелюбным и ласковым характером.
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