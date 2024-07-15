Кошки всегда приземляются на все четыре лапы: в чём заключается уникальный дар

Британские учёные выяснили, почему кошки всегда приземляются на четыре лапы

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Всем известно, что кошки практически всегда могут приземлиться на лапы. Кроме тех домашних питомцев, что набрали лишний вес. Но такие случаи скорее исключение, чем правило.

Фото: flickr.com by Реба Спайк, CC BY 2.0

Вопросом как это работает, заинтересовались создатели шоу Life in the Air на ВВС. Они решили снять замедленное видео падения африканского каракала, чтобы показать, как кошки контролируют своё приземление.

Объяснение кроется в особенностях кошачьего позвоночника и в законах физики. Кошки могут одновременно поворачивать верхнюю и нижнюю части тела в разные стороны. Благодаря этому контролируют своё падение и приземляются на все четыре лапы.

Важно помнить, что в этом вопросе лучше на слово поверить учёным. Не стоит проводить эксперименты на своих пушистых друзьях.