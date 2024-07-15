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Учёные раскрыли: правда ли, что белые голубоглазые кошки — глухие?

Учёные США: голубоглазые белые котята предрасположены к наследственной глухоте

1:00
Зоосфера

Учёные из Колледжа ветеринарной медицины Корнеллского университета в США обнаружили, что у белых котят с голубыми глазами есть предрасположенность к наследственной глухоте.

Учёные США: голубоглазые белые котята предрасположены к наследственной глухоте
Фото: commons.wikimedia.org by Lunile, CC BY-SA 4.0

Среди белых котят с неголубыми глазами доля глухих составляет 17-22%. Если же один глаз у котёнка голубой, то вероятность глухоты возрастает до 40%. Для белых голубоглазых котят статистика выглядит ещё хуже — глухими рождаются 65-85% из них.

К сожалению, наследственная глухота не поддаётся лечению. Интересно, что некоторые белые голубоглазые кошки могут быть глухими только на одно ухо, причём это ухо всегда располагается на той же стороне головы, что и голубой глаз.

Несмотря на свою особенность, глухие на одно ухо кошки выглядят совершенно нормально, и их владелец может даже не подозревать о проблеме своего питомца.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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