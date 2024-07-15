Почему у кошек залысины перед ушами? Объяснение зоолога

Как отсутствие меха перед ушами помогает кошкам в охоте

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отсутствие меха перед ушами у котов, скорее всего, эволюционный механизм, улучшающий слух для более эффективной охоты, объяснила американский зоолог Д. Стелла в интервью LiveScience.

Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

Кошки могут слышать ультразвуковые частоты, которые издают грызуны. По мнению исследователя, залысины перед ушами помогают фокусировать звуковые волны в ухе или определять направление звука.

Кроме того, по словам специалиста, "залысины" присутствуют не только у домашних котов, но и у рысей, оцелотов и африканских диких кошек. Однако у крупных кошек, таких как тигры, львы и ягуары, эта особенность отсутствует. Эксперт считает, что это связано с тем, что мелкие кошки охотятся в основном на грызунов, которых трудно обнаружить, и именно залысины помогают им в этом.