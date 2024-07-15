Мужчина в Якутии застрелил медведя, проникшего в его летний домик

В Якутии мужчина застрелил медведя, который проник в его летний домик в одном из сел Амгинского района.
В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина и женщина осматривают повреждения, нанесенные животным.
Сначала они предположили, что медведь уже покинул участок, но внезапно он появился в окне дома.
Мужчина отошел на безопасное расстояние и застрелил зверя из ружья, передает РЕН ТВ.
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