Мужчина в Якутии застрелил медведя, проникшего в его летний домик

Медведь вломился в дом в Якутии: хозяин застрелил хищника

0:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Якутии мужчина застрелил медведя, который проник в его летний домик в одном из сел Амгинского района.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, CC BY-SA 3.0

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как мужчина и женщина осматривают повреждения, нанесенные животным.

Сначала они предположили, что медведь уже покинул участок, но внезапно он появился в окне дома.

Мужчина отошел на безопасное расстояние и застрелил зверя из ружья, передает РЕН ТВ.