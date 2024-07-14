Учёные в США научили искусственный интеллект понимать лай собак

Американские учёные провели эксперимент с участием 74 собак возрастом от 5 месяцев до 7 лет по изучению лая и других издаваемых ими звуков.
Исследователи записали звуки животных в 14 различных ситуациях: когда собаки играли с хозяевами, лаяли на незнакомцев или рычали, а затем начали обучать искусственный интеллект. Для этого они использовали две нейросети: одну обучали с нуля, а вторая уже умела распознавать человеческую речь.
Результаты показали, что вторая нейросеть лучше справлялась с задачей. Она правильно распознала лай в 50% случаев, тогда как первая — только в 25%. Зато обе нейросети одинаково хорошо определяли пол собаки.
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