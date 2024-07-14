Учёные в США научили искусственный интеллект понимать лай собак

Нейросеть научилась определять пол собак по лаю

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские учёные провели эксперимент с участием 74 собак возрастом от 5 месяцев до 7 лет по изучению лая и других издаваемых ими звуков.

Фото: commons.wikimedia.org by Petruss, CC BY-SA 3.0

Исследователи записали звуки животных в 14 различных ситуациях: когда собаки играли с хозяевами, лаяли на незнакомцев или рычали, а затем начали обучать искусственный интеллект. Для этого они использовали две нейросети: одну обучали с нуля, а вторая уже умела распознавать человеческую речь.

Результаты показали, что вторая нейросеть лучше справлялась с задачей. Она правильно распознала лай в 50% случаев, тогда как первая — только в 25%. Зато обе нейросети одинаково хорошо определяли пол собаки.