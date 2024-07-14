Что из человеческой еды можно давать кошке, а что для неё настоящий яд

Молочные продукты вредят здоровью кошек

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые продукты, которые мы едим, могут быть вредны для здоровья кошек. Например, солёные мясо и рыба могут вызвать проблемы с сердцем и мочевыделительной системой.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Острая и приправленная пища грозят аллергией и рвотой. Лук и чеснок вызывают анемию, а карри и корица и вовсе ядовиты для кошек.

Сладкая пища может привести к ожирению и болезням сердца, костей и суставов. В том числе, ягоды и фрукты. Кофеин и шоколад также опасны.

Как ни странно, молочные продукты, включая кефир, тоже не рекомендованы. Они могут привести к заболеваниям пищеварительной системы.

В небольших количествах можно давать кошке овощи, такие как тыква, морковь, кабачок и огурец.