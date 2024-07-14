Что из человеческой еды можно давать кошке, а что для неё настоящий яд

Некоторые продукты, которые мы едим, могут быть вредны для здоровья кошек. Например, солёные мясо и рыба могут вызвать проблемы с сердцем и мочевыделительной системой.
Острая и приправленная пища грозят аллергией и рвотой. Лук и чеснок вызывают анемию, а карри и корица и вовсе ядовиты для кошек.
Сладкая пища может привести к ожирению и болезням сердца, костей и суставов. В том числе, ягоды и фрукты. Кофеин и шоколад также опасны.
Как ни странно, молочные продукты, включая кефир, тоже не рекомендованы. Они могут привести к заболеваниям пищеварительной системы.
В небольших количествах можно давать кошке овощи, такие как тыква, морковь, кабачок и огурец.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.